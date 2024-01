Ljubljanski nadškof in metropolit v pridigi naslovil katoliške medije Nova24TV Ljubljanski nadškof metropolit Msgr. Stanislav Zore je tokrat svojo pridigo naslovil na katoliške medije. V pridigi je posvaril zoper “pozunanjenost” medijev, ki so del današnjega okolja, ki ga definira potrošništvo in tržne zakonitosti. Delavce v katoliških medijih poziva, naj bodo vedno v službi resnice in svobode. Opozarja tudi pred tekmovanjem med katoliškimi mediji, ki naj ostane v pozit ...

Sorodno