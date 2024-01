V Pamporovu Košir do četrtfinala Primorske novice Slovenski deskarji na snegu so v bolgarskem Pamporovu, kjer so v svetovnem pokalu tekmovali prvič, nastopili v skladu z letošnjimi rezultati v paralelnem slalomu. Pri moških je bil v izločilnih bojih spet le Žan Košir, ki je po osmem kvalifikacijskem času izpadel v četrtfinalu, zasedel pa šesto mesto.

Sorodno