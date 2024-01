V Italiji na ulicah in železniških postajah še več vojakov Primorske novice Italijanska vlada se je odločila, da si bo za izboljšanje varnosti na javnih krajih še naprej pomagala z vojsko. V velikih mestih bo policistom in karabinjerjem letos pomagalo 6800 vojakov, to je 1400 več kot doslej, je v petek sporočilo notranje ministrstvo. Posebno pozornost bodo namenili železniškim postajam.

