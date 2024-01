Na 15. Informativi tudi o e-storitvah javne uprave ter možnostih zaposlitve in kariernem razvoju Vlada RS Na Informativi 2024 - sejmu izobraževanja in poklicev, ki je ta konec tedna potekal na Gospodarskem razstavišču v Ljubljani, je ekipa Ministrstva za javno upravo (MJU) skupaj z Ministrstvom za digitalno preobrazbo (MDP) tudi letos mladim predstavljala elektronske javne storitve, lahko pa so se seznanili tudi z možnosti zaposlitve in kariernega razvoja v javni upravi.

