Litva, Latvija in Estonija bodo na meji z Rusijo zgradile na stotine betonskih bunkerjev RTV Slovenija Obrambni ministri Estonije, Latvije in Litve so v Rigi podpisali dogovor o graditvi tako imenovane baltske obrambne linije. Gre za niz obrambnih objektov z montažnimi bunkerji in podpornimi točkami na njihovih mejah z Rusijo in Belorusijo.

Sorodno