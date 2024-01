Sprememba uradnih ur na krajevnem uradu Lovrenc na Pohorju Lokalec.si Na krajevnem uradu Lovrenc na Pohorju se spreminja obseg in razporeditev uradnih ur, ki velja od 1. februarja 2024 do preklica. Na krajevnem uradu Lovrenc na Pohorju se spreminja obseg in razporeditev uradnih ur za poslovanje s strankami, ki bo ob torkih od 8.00 do 10.30 ure. V enakem času in obsegu se na krajevnih uradih zagotavljajo uradne ure po telefonu. Sprememba velja od 1. februarja 2024 do preklica.

