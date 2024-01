Meloni in Erdogan za okrepitev sodelovanja z Libijo Primorske novice Italijanska premierka Giorgia Meloni in turški predsednik Recep Tayyip Erdogan sta se v soboto na srečanju v Turčiji zavzela za okrepitev sodelovanja v boju proti nezakonitim migracijam, kar vključuje tudi sodelovanje z Libijo. Na srečanju sta govorila še o varnosti in razvoju razmer na območju Sredozemlja.

