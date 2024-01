100 let od smrti Lenina, 'arhitekta Ukrajine' 24ur.com "Lenin je živel, Lenin živi, Lenin bo živel," so znane besede ruskega pesnika Vladimirja Majakovskega, ki jih je spisal kmalu po smrti ustanovitelja Sovjetske zveze, leta 1924. Bil je revolucionarni vodja boljševikov, eden najvplivnejših voditeljev 20. stoletja, in kot pravi ruski predsednik Vladimir Putin, avtor in arhitekt Ukrajine.

Sorodno