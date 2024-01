Poziv k ureditvi kadrovskih razmer in slabih plač na upravnih enotah 24ur.com V Sindikatu državnih organov Slovenije so na vlado naslovili poziv k ureditvi kadrovskega in materialnega stanja na upravnih enotah, v zaporih in na državnih inšpektoratih. Predsednik sindikata Frančišek Verk je ob tem pojasnil, da se je do četrtka za stavko zaposlenih na upravnih enotah konec januarja odločilo 24 upravnih enot.

