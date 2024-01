Slovenski nogometaš se vrača v bogato Savdsko Arabijo SiOL.net Občasni slovenski reprezentant David Tijanić se vrača v Savdsko Arabijo. Znova bo oblekel dres Al-Adalaha kot posojen nogometaš turškega Göztepeja. Nekdanji nogometaš OIimpije, Triglava in Rakowa je za Al-Adalah nastopal že lani. Aluminij in Gašper Pečnik sta se pol leta pred iztekom pogodbe dogovorila o novem sodelovanju. Enaindvajsetletni desni bočni branilec bo v "šumi" ostal do leta 2026.

