Real Madrid po velikem preobratu do zmage proti Almerii v 99. minuti 24ur.com Nogometaši madridskega Reala so na tekmi 21. kroga španskega prvenstva po prvem polčasu proti Almerii zaostajali z 0:2. Galaktiki so rezultat poravnali prek Juda Bellinghama in Viniciusa Juniorja, v 99. minuti pa je za evforijo na Santiagu Bernabeu poskrbel Dani Carvajal.

