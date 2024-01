Silovit že začetek, Olimpija do tretje zmage v nizu Sportal Hokejisti HK SŽ Olimpija so na dobri poti, da si zagotovijo dodatne boje za končnico (mesta med 7 in 10), niso pa še odpisani za neposreden preboj v četrtfinale po rednem delu (prva šesterica). Za tretjo zaporedno zmago so s 6:1 premagali zadnji Gradec, za katerega igrata Ken Ograjenšek in Blaž Gregorc. Prvo tretjino so dobili s 3:1, v zadnji je z dvema goloma piko na i postavil Luka Vodlan.

