Maribor je bil njegova zadnja priložnost, danes je njegov dom #video SiOL.net "Vedno sem želel nekaj več od življenja. Vedel sem, da je nogomet samo instrument, da lahko pokažem ljubezen in veselje drugim ljudem, navijačem, družinam, ki obiskujejo nogometne tekme. V svoji biografiji sem želel pokazati tudi na svoje napake, in to zato, da jih mladi ne bi ponavljali. To sem si želel za svoje otroke in vse v Sloveniji. Čutim, da je moja dolžnost, da povem, kaj vse se je v moje...