“Uspeh ni dokončen, neuspeh ni usoden: šteje pogum za nadaljevanje” – Guverner Floride Ron DeSantis z citatom Winstona Churchila izstopil iz predsedniške tekme in podprl Trumpa topnews.si Guverner Floride Ron DeSantis je danes zaključil svojo kampanjo za predsedniško nominacijo v republikanski stranki in napovedal, da bo v boju za zmago podprl trenutno vodilnega kandidata in nekdanjega ameriškega predsednika Donalda Trumpa, poroča francoska tiskovna agencija AFP. DeSantis je v videu, ki ga je objavil na družbenem omrežju X, povedal, da po drugem mestu, […]...

Sorodno









Omenjeni Donald Trump Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Dominika Švarc Pipan

Janez Janša

Tanja Fajon

Luka Mesec