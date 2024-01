Tragedija pri naših sosedih: Umrla 30-letna mamica, več ljudi hudo poškodovanih. Gasilec opisal prizorišče grozljivke Lokalec.si V soboto zvečer je v hudi prometni nesreči pri Starem mostu v Sisku umrla voznica 30-letna voznica, mati enega otroka, iz zmečkanega fiata brava pa so gasilci potegnili še štiri poškodovane osebe, poroča Jutranji list. “Vse so s hudimi poškodbami prepeljani v bolnišnico. Poškodbe najstarejšega 41-letnika in najmlajšega 19-letnika ocenjujejo kot hude, sisaški zdravniki pa se intenzivno borijo za ži ...

