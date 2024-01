V Leidnu na ogled štiri Rembrandtova najzgodnejša dela SiOL.net V muzeju De Lakenhal v Leidnu, ki naj bi bil le streljaj oddaljen od nekdanjega Rembrandtovega ateljeja, so razstavili štiri najzgodnejša Rembrandtova dela. Slike, ki jih je nizozemski slikar ustvaril, ko je bil star le 18 let, so del serije petih čutov. Peta slika, ki naj bi predstavljala alegorijo okusa, za zdaj velja za izgubljeno.

