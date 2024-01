Na ljubljanskem kliničnem centru naval zaradi zdrsov in padcev v zimskih razmerah Dnevnik Na UKC Ljubljana so že v soboto in nedeljo operirali več bolnikov zaradi zlomov ob padcih zaradi vremenskih razmer, na operacijo jih je dopoldne po besedah predstojnika kliničnega oddelka za travmatologijo Mateja Cimermana čakalo še vsaj 60.

