Vodja skrajno desne AfD o brexitu: To je vzor za Nemčijo N1 Sovodja skrajno desne Alternative za Nemčijo (AfD) Alice Weidel je v intervjuju za časnik Financial Times ocenila, da je britanski referendum o izhodu iz Evropske unije dober primer, ki bi mu lahko sledila tudi Nemčija. Dejala je, da si njena stranka želi reformirati EU in zmanjšati moč Evropske komisije.

Sorodno