Plaz zaradi del na cesti na Tolminskem usoden za moškega Primorski dnevnik Na lokalni cesti med Zatolminom in planino Polog v občini Tolmin se je dopoldne zgodila nesreča, v kateri se je ob izvajanju del sprožil plaz. Delavec s kopačem se mu je uspel izogniti, je pa plaz zasul moškega v bližini, ki je na kraju umrl, so sporočili s PU Nova Gorica. Tako omenjena lokalna cesta kot cesta Tolminska korita-Čadrg sta zaprti. Kot so navedli v sporočilu za javnost novogoriške poli ...

