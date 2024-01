Selektorja Roberta Hrgoto bo v četrtek bolela glava Dnevnik Na Kulmu v Avstriji bo od četrtka do nedelje svetovno prvenstvo v smučarskih poletih. Slovenska reprezentanca je med ožjimi favoriti za kolajne in bo branila srebro Timija Zajca med posamezniki in zlato ekipe s prvenstva pred dvema letoma

Sorodno