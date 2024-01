Strmoglavljenje letala so preživele štiri osebe #video SiOL.net Strmoglavljenje ruskega letala v goratem predelu na severu Afganistana ta konec tedna so od šestih ljudi na krovu preživele štiri osebe, so sporočile talibanske oblasti. Na krovu so bili štirje člani osebja in dva potnika, stari od 26 do 65 let. Najprej so našli pilota.

Sorodno