Ljudska iniciativa Velenje zahteva preklic januarskih položnic za ogrevanje in grozi z blokado Velenja Dnevnik Ljudska iniciativa Velenje, ki bo zaradi visokih cen ogrevanja v sredo na Titovem trgu pripravila protest, zahteva, da velenjska komunala prekliče januarske položnice za ogrevanje in prepolovi cene toplote. Če se to ne bo zgodilo, bodo zaostrovali...

Sorodno