V mestu Ayodhya na severu Indije so danes ob prisotnosti premierja Narendre Modija odprli nov hindujski tempelj. Slednji stoji v za hindujce svetem mestu, kjer pa je nekoč stala muslimanska mošeja, ki so jo leta 1992 porušili hindujski fanatiki in s tem sprožili najhujše verske nemire po osamosvojitvi Indije. Odprtje pooseblja zmagoslavje Modijeve hindujske nacionalistične politike in neuraden za ...