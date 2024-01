Velika Britanija in Irska se soočata s posledicami hudega neurja Isha, ki povzroča težave pri oskrbi z elektriko in v prometu. Na Irskem je bilo v nedeljo brez elektrike 170.000 gospodinjstev. V Veliki Britaniji pa so ponoči zabeležili najmočnejše sunke vetra v zadnjih 10 do 20 letih. Neurje Isha je zaradi močnega dežja in vetra pustilo več tisoč ljudi v Združenem kraljestvu brez elektrike. Za cel ...