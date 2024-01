Noro, kaj so v Mariboru počeli štirje mladeniči zurnal24.si Skupina štirih serijskih požigalcev vozil, ki so jo novembra lani prijeli mariborski policisti, je po nadaljnjih ugotovitvah policije utemeljeno osumljena storitve še 18 kaznivih dejanj. V večini primerov so kazniva dejanja povezana s požari vozil in drugih objektov, so danes sporočili s Policijske uprave (PU) Maribor.

