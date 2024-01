Ministrica Vrečko izpostavila pomen napredne in transparentne medijske zakonodaje Primorske novice Ministrica za kulturo Asta Vrečko je na današnjem posvetu o predlogu novega zakona o medijih poudarila, da si želi prenove celotne medijske zakonodaje, ki bo napredna, transparentna in v skladu z razvojem sodobnih tehnologij, umetne inteligence in socialnih omrežij. Javna razprava o predlogu zakona je odprta do vključno 31. januarja.

