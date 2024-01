Konec tedna, ki so ga zaznamovali sneg in mrzle temperature, so imeli potniki Slovenskih železnic več težav. Odmeva zgodba potnikov na vlaku iz Maribora v Ljubljano, ki so na progi za dve uri obtičali brez elektrike in ogrevanja. Eden od vlakov je med Borovnico in Logatcem obstal na viaduktu, po enega od potnikov pa je moralo priti celo rešilno vozilo. Kako odgovarjajo na Slovenskih železnicah?