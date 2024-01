Energetika, zelena preobrazba in prihodnost oskrbe z energijo so teme, ki ne odmevajo le v energetskem sektorju, temveč imajo neposreden vpliv na naše vsakdanje življenje. “Če pogledamo naš prehod, to ni prehod, to je prelom”, opozarja poslanec SDS Franc Rosec in dodaja, da mora biti prehod postopen. Energetski koncept se ne more spreminjati, tako kot se moda. “Konec koncev gospodarstvo je kon ...