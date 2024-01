Na vidiku nova afera! Tina Seršen, ki je Jankoviću izdala dovoljenje za gradnjo kanala C0, naj ne bi imela izpita iz upravnega postopka? Demokracija Piše: Celjski glasnik Golobova ekipa oziroma predstavniki vlade se kot kaže premikajo iz afere v afero. Tako se sedaj po Dominiki Švarc Pipan in Emiliji Stojmenovi Duh, ta sedaj kot kaže obeta še državni sekretarki Tini Seršen. To je tista Seršenova, ki je pred dnevi vsem, ki gradijo nove hiše žugala, da v kolikor imajo za gradnjo le teh imajo tudi denar za toplotne črpalke in ne potrebujejo ogre ...

