Dončićev nov trojni dvojček premalo za razigrani Boston 24ur.com Košarkarji Dallasa so v najmočnejši košarkarski ligi v noči na torek gostili trenutno vodilno moštvo prvenstva Boston Celtics in izgubili z izidom 110:119. Kljub vnovični odlični predstavi prvega zvezdnika Mavsov Luke Dončića, ki je dosegel že 64. trojni dvojček v karieri (33 točk, 18 skokov in 13 podaj), to ni bilo dovolj za uspeh proti kakovostnejši zasedbi Bostona. Kyrie Irving je dodal 23 toč...

