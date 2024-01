Anketa: Naj vlada odstopi ali konča z delom? Reporter Deleža tistih, ki menijo, da bi morala vlada odstopiti, in tistih, ki so prepričani, da naj nadaljuje delo, sta praktično enaka, je pokazala anketa Mediane za časnik Delo. Večina ocenjuje, da ima na podobo vlade največji vpliv draginja. Večina jih tudi me

Sorodno







Omenjeni Delo Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Dominika Švarc Pipan

Samuel Žbogar

Janez Janša