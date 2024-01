Reševanje prometnih zastojev mora postati eden ključnih državnih razvojnih in infrastrukturnih projektov Avto.info Ljubljana, 23. januar 2024 – Prometna situacija v Sloveniji s kilometrskimi zastoji na avtocestnem križu in vpadnicah ter zastarelim in slabo delujočim železniškim omrežjem je postala nevzdržna in obremenjuje tako okolje kot ljudi, gospodarstvu, ki posluje po principu »time to door«, ter slovenskemu prevozniškemu in logističnemu sektorju pa povzroča velike skrbi in stroške. Zato slovensko gospo...

Sorodno



Omenjeni Ljubljana Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Dominika Švarc Pipan

Samuel Žbogar

Janez Janša