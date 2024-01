Slovenska fotografinja Andreja Ravnak je zmagovalka uglednega mednarodnega fotografskega natečaja ‘Travel photographer of the year’ (Popotniška fotografija leta), poroča dnevnik Corriere della Sera. Gre za enega najpomembnejših natečajev na svetovni ravni, na katerem so z več kot dvajset tisoči posnetkov sodelovali fotografinje in fotografi iz 150 držav. Zmagovito fotografijo je mlada Slovenka, ki ...