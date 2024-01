Zaradi stavke šest prijav na zdravstveni inšpektorat 24ur.com Medtem ko stavkajoči zdravniki in zobozdravniki le še zaostrujejo stavko, je na drugi strani vedno večje nezadovoljstvo pacientov, ki imajo otežen dostop do zdravstvene oskrbe. Zdravstveni inšpektorat je v povezavi z zdravniško stavko do sedaj prejel skupno šest prijav.

