Zunanja ministrica Tanja Fajon se je danes udeležila odprte razprave Varnostnega sveta ZN o razmerah na Bližnjem vzhodu, vključno s palestinskim vprašanjem. Za Fajon bo to druga udeležba na zasedanju VS ZN o vojni med Izraelom in palestinskim gibanjem Hamas v Gazi in prva, odkar je Slovenija 1. januarja začela mandat nestalne članice VS ZN. Temu bo predsedovala septembra letos.