Stroka: Nujen je načrt razvoja EES za naslednjih 30 let Energetika.NET Potrebujemo načrt razvoja elektroenergetskega sistema (EES) za naslednjih 30 let, s periodičnimi popravki vsakih 10 let, saj se tehnologije proizvodnih virov s časom razvijajo in spreminjajo, poudarja Ferdinand Gubina iz Elektrotehniške zveze Slovenije.

