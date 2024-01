Kidd: Nihče ni popoln, naučiti se moramo bolje nadzorovati svoja čustva 24ur.com Košarkarji Dallasa so v noči na torek gostili vodilno zasedbo najmočnejše košarkarske lige na svetu Boston Celtics in ji v nabito polnem American Airlines Centru morali priznati premoč s 110:119. Prvo ime dvoboja v dresu domačih je bil vnovič Luka Dončić, čigar osmi trojni dvojček v dozdajšnjem delu sezone (33 točk, 18 skokov in 13 podaj) ni bil dovolj za Jaysona Tatuma, Jaylena Browna in druščin...

