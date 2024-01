Sodni tolmač in politik Karel Smolle je prejemnik 45. Tischlerjeve nagrade RTV Slovenija Sodnemu tolmaču in politiku Karlu Smolletu sta Narodni svet koroških Slovencev in Krščanska kulturna zveza podelila Tischlerjevo nagrado za dolgoletno politično delovanje na zvezni in deželni ravni.

