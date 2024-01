Pod plazom umrlo 20 ljudi, reševalci bijejo bitko s časom #video SiOL.net Število smrtnih žrtev zemeljskega plazu na odročnem delu jugozahodne Kitajske je danes naraslo na 20, so poročali državni mediji. Reševalci se še vedno skušajo dokopati do ljudi, ki so pokopani pod ruševinami, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

