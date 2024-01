V strmoglavljenju helikopterja s smučarji v Kanadi trije mrtvi Dnevnik V strmoglavljenju helikopterja na smučarskem območju na zahodu Kanade so v ponedeljek umrli najmanj trije ljudi, še štiri pa so v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico, so danes poročali kanadski mediji sklicujoč se na navedbe podjetja, ki je...

Sorodno

Omenjeni Kanada

Kolumbija Najbolj brano Osebe dneva Zoran Janković

Luka Mesec

Robert Golob

Tanja Fajon

Luka Dončić