VIDEO: Požar na Štajerskem, ogenj zajel skladišče z avtodomi ter motorji in gumami, škoda bo ogromna Lokalec.si Danes nekaj čez tretjo uro zjutraj so bili policisti obveščeni o požaru v montažnem skladišču na Opekarniški ulici v Celju, so sporočili iz Policijske uprave (PU) Celje. Zagorelo je v skladiščnem šotoru, kjer so bili po prvih podatkih avtodomi, motorna kolesa in pnevmatike. Vzrok požara še ni znan, so navedli na PU Celje, več informacij bodo posredovali po opravljenem ogledu in zbranih obvestilih.

Sorodno





Omenjeni Celje Najbolj brano Osebe dneva Zoran Janković

Luka Mesec

Robert Golob

Tanja Fajon

Luka Dončić