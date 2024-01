Nato v nabavo več kot 200.000 topniških granat Lokalec.si Zveza Nato je danes podpisala pogodbe v vrednosti 1,2 milijarde dolarjev za nabavo več kot 200.000 topniških granat kalibra 155 milimetrov. Izstrelke je mogoče uporabiti v oborožitvenih sistemih Caesar in samohodnih havbicah 2000, so pojasnili pri zavezništvu. Oboje uporablja tudi Ukrajina v obrambi proti ruski agresiji. Kot so zapisali na spletni strani Nata, sta generalni sekretar zavezništva Je ...

