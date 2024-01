V bitki za skrbništvo nad sinom med hrvaško pevko Severino in njenim nekdanjim partnerjem srbskim poslovnežem Milanom Popovićem, je prišlo do dramatičnega preobrata. Vrhovno sodišče je razveljavilo sodbo županijskega sodišča v Splitu in skrbništvo nad 13-letnim sinom Aleksandrom dodelilo očetu.