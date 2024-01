Katanec z Uzbeki remiziral proti Avstralcem in potrdil napredovanje RTV Slovenija Srečko Katanec bo znova vodil reprezentanco v izločilnih bojih azijskega prvenstva. Leta 2019 je z Irakom končal v četrtfinalu, lahko zdaj z Uzbekistanom poseže višje? Proti favorizirani Avstraliji so Katančevi izbranci remizirali 1:1 in napredovali.