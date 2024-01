Vse nevarnejša celjska urgenca: grozil je, da bo vse postrelil! Demokracija Piše: C. R. V pediatričnem urgentnem centru celjske bolnišnice se je minuli konec tedna zgodil varnostni incident, ki je pretresel zaposlene in ostale navzoče. V incident je bil vpleten eden od spremljevalcev bolnega otroka, ki je zaradi čakanja med drugim po telefonu grozil s streljanjem. V bolnišnici dejanje obsojajo in obravnavo predajajo ustreznim organom. Kot so danes sporočili iz Splošne

Sorodno





















Omenjeni Celje

Maribor Najbolj brano Osebe dneva Zoran Janković

Luka Mesec

Robert Golob

Tanja Fajon

Klemen Boštjančič