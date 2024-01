Regionalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) za Evropo Hans Kluge je posvaril, da so leta 2023 v regiji zabeležili 30-krat več primerov ošpic kot leto prej. Še bolj zaskrbljujoče pa je po njegovem prepričanju število hospitalizacij in mrtvih. Ob tem je opozoril, da se lahko otroke pred to boleznijo zaščiti le s cepljenjem. Lani je 40 od 53 članic regije poročalo o več kot 30.000 prim ...