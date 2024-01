Nevladne organizacije opozarjajo, da je razveljavitev razpisa nevaren precedens RTV Slovenija Nevladne organizacije so v izjavi za javnost izrazile razočaranje zaradi razveljavitve razpisa za krepitev aktivnih državljanskih pravic in opolnomočenje nevladnih organizacij. Mnenja so, da odločitev predstavlja nevaren precedens.

Sorodno