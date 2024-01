Oppenheimer ima letos največ nominacij za oskarja, in sicer kar 13, tudi za najboljši film. Poleg njega so v tej kategoriji nominirani še American Fiction, Anatomija padca, Barbie, Bartonova akademija, Morilci cvetne lune, Maestro, Pretekla življenja, Nesrečna bitja in Interesno območje. 96. podelitev oskarjev je načrtovana za 10. marec.



