Ministrstvo za delo želi s predlogom novele zakona o zaposlovanju, samozaposlovanju in delu tujcev med drugim zaradi težav pri zaposlovanju ustreznega kadra, predvsem poleti in pozimi, uvesti sezonsko delo tujcev v turizmu in gostinstvu. Pripombe na predlog novele zakona, ki so ga poslali v javno obravnavo, je mogoče oddati do 6. februarja.