Na Gorenjskem so se pojavile garje Primorske novice Na eni od gorenjskih osnovnih šol so se pri dveh učenkah, ki se družita, pojavile garje, so v ponedeljek obvestili na šolski spletni strani. Garje ali srbečica so nalezljiva bolezen, ki jo povzroča pršica imenovana srbec. Kožne spremembe najdemo predvsem tam, kjer je koža mehka in tanka, okužimo pa se s tesnim telesnim stikom, opozarja NIJZ.

